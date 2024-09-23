İsrail'den Irak'tan Gönderilen İHA'ya Müdahale

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İsrail ordusu, Irak'tan gönderilen bir insansız hava aracına (İHA) müdahale edildiğini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, işgal altındaki Golan Tepeleri'nin güneyinde ve Beyt Şan kentinde uyarı sirenlerinin çaldığı belirtildi.

Irak'tan gönderilen ve Suriye üzerinden İsrail hava sahasına giren bir İHA'nın tespit edildiği belirtilen açıklamada, söz konusu İHA'ya çok sayıda roketle müdahale edildiği ve yaralanmanın yaşanmadığı aktarıldı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde çok sayıda roketin havalandığı görünüyor.

Irak'ta Şii milis gruplardan oluşan "Irak'ta İslami Direniş", insansız hava aracıyla Ürdün Vadisi'nin kuzeyindeki İsrail yerleşimine saldırı düzenlediklerini duyurmuştu.