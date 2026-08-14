İsrail'den İran'a Balistik Füze Uyarısı - Son Dakika
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İsrail'den İran'a Balistik Füze Uyarısı

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İsrail, İran'ın balistik füze üretimindeki hızlı toparlanmanın ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

İsrail ordusu ve dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın, İran'ın 2026'da savaşın başlamasının ardından askeri kapasitesini yeniden inşa etme hızını beklenenden çok daha yüksek bulduğu ve özellikle balistik füze üretimindeki hızlı toparlanmanın Tel Aviv açısından yeniden ciddi bir tehdit oluşturduğu belirtildi.

İsrail'in Jerusalem Post gazetesinin İsrailli savunma yetkililerine dayandırdığı haberine göre Tel Aviv yönetimi, İran'ın savunma sanayisine yönelik saldırıların ardından Tahran'ın füze ve diğer stratejik silah sistemlerini yeniden oluşturma kapasitesinden endişe duyuyor.

İsrailli yetkililer, İran'ın savaş sırasında ağır hasar almasına rağmen belirli askeri kabiliyetlerini yeniden inşa etmek için beklenmedik yöntemler geliştirdiğini değerlendiriyor.

Haberde, Tel Aviv yönetiminin, Ekim 2024'te İran'daki "kritik balistik füze ve askeri sanayi tesislerine" yönelik saldırıların ardından İran'ın füze üretiminin "en az 1 yıl geciktiğini" ve 2025'teki saldırıların ardından ise İran'ın füze üretim kapasitesinin yıllarca geriye götürüldüğünü öne sürdüğü hatırlatıldı.

İran, ayda 100 ila 300 balistik füze üretim kapasitesine ulaşabilir

Buna rağmen İran'ın üretim faaliyetlerini yeniden canlandırmayı başardığı ve İsrail istihbaratını bir kez daha şaşırttığı ifade edilen haberde, İran'ın balistik füze envanterinin Haziran 2025'te yaklaşık 1300 seviyesindeyken Şubat 2026'da yaklaşık 2 bin 500'e yükseldiğine dikkat çekildi.

Bu gelişmenin İsrail'in değerlendirmelerini değiştirdiği ve Tel Aviv açısından asıl meselenin artık İran'ın savaş sonrasında elinde kaç füze kaldığından ziyade, yeni füze üretme kapasitesinin ne kadar sürede yeniden eski seviyelerine ulaşabileceği olduğu belirtildi.

Haberde, İran'ın ayda 100 ila 300 balistik füze üretebilecek bir kapasiteye yeniden ulaşması halinde füze stokunun 2027'nin başlarında veya ortalarında 2025 seviyelerine yaklaşabileceği öne sürüldü.

İran'ın askeri kapasitesini yeniden oluşturma hızına ilişkin bu değerlendirmelerin, Tel Aviv'in Tahran'a yönelik "uzun vadeli stratejisini" de etkileyebileceği kaydedildi.

Haberde, İsrail ordusunun İran'ın askeri kapasitesini yeniden canlandırma ve yeniden inşa etme girişimlerini sürekli takip ettiği belirtilirken, ordunun "operasyonel nedenlerle" İran'ın toparlanma hızına ilişkin somut sayı veya ayrıntılı değerlendirme paylaşmayacağını bildirdiği aktarıldı.

Kaynak: AA

İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den İran'a Balistik Füze Uyarısı - Son Dakika

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