İsrail'den İran'a Hava Saldırıları

07.03.2026 10:27
İsrail ordusu, Tahran'a 80'den fazla savaş uçağı ile hava saldırıları düzenledi.

(ANKARA) - İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran ve ülkenin orta kesimlerindeki hedeflere yönelik geniş çaplı hava saldırıları düzenlendiğini açıkladı. Açıklamaya göre saldırılara 80'den fazla İsrail savaş uçağı katıldı.

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran ve ülkenin orta kesimlerindeki hedeflere yönelik 80'den fazla savaş uçağının katıldığı geniş çaplı hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu.

Saldırılarda hedef alınan yerler arasında İmam Hüseyin Üniversitesi'nin de bulunduğunu, üniversitenin Tahran'daki kampüsünün İsrail savaş uçakları tarafından bombalandığı bildirildi.

Öte yandan İran'ın da gece saatlerinde İsrail'e füze saldırıları düzenlediği kaydedildi. İsrail ordusu, İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle ülkenin çeşitli bölgelerinde hava saldırısı sirenlerinin defalarca çaldığını ve birçok kişinin geceyi sığınaklarda geçirdiğini açıkladı. İsrail tarafı, saldırılarda büyük çaplı hasar ya da can kaybına ilişkin bilgi bulunmadığını aktardı.

Kaynak: ANKA

