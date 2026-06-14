İsrail'den İran'a Karşı Alarm Durumu - Son Dakika
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İsrail'den İran'a Karşı Alarm Durumu

14.06.2026 17:43
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İsrail ordusu, Beyrut'taki saldırının ardından İran'dan gelebilecek misillemelere karşı hazırlık yapıyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırının ardından İran'dan gelecek olası füze misillemelerine karşı hazırlık yaptığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Dahiye bölgesine hava saldırısının ardından ordunun yüksek alarm durumuna geçtiği bildirildi.

Açıklamada, ilerleyen saatlerde İran'dan İsrail'e yönelik bir misillemeye karşı hazırlıkların yapıldığı ve çeşitli senaryolara ilişkin teyakkuz halinde bulunulduğu belirtildi.

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Dahiye bölgesi ve ülkenin güneyine hava saldırısı düzenlemiş ve en az 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'den İran'a Karşı Alarm Durumu - Son Dakika

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