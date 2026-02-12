İsrail'den İran Halkına Çağrı

ABD'nin İran'a saldırı düzenleyip düzenlemeyeceğine ilişkin tartışmalar sürerken İsrail ordusu, Farsça resmi sosyal medya hesabından İran halkına "işbirliği için bizimle iletişime geçin" paylaşımı yaptı.

İsrail ordusu, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki resmi Farsça hesabından, İranlıları kendi resmi sosyal medya hesaplarını takip etmeye ve işbirliği için irtibata geçmeye çağırdı.

Açıklamada, "Vatansever İran halkından ricamız, lütfen yalnızca resmi iletişim kanallarımızı takip edin ve her türlü işbirliği için bizimle iletişime geçin." ifadeleri Farsça olarak yer aldı.

İsrail ordusunun açıklamasında ordu ve dış istihbarat servisi MOSSAD'ın resmi Telegram hesapları da paylaşıldı.

ABD'nin İran'a muhtemel saldırısına ilişkin restleşmeler ve tartışmalar sürerken İsrailli yetkililer, her türlü duruma karşı hazırlık yapıldığını aktarıyor.

Netanyahu ile Trump İran'ı görüşmüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump dün Beyaz Saray'da İran ile müzakereler, Gazze ve bölgesel gelişmelerin ele alındığını görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmede, Netanyahu'nun Trump'tan İran ile müzakerelerde İsrail'in güvenlik gereksinimlerinin de göz önünde bulundurulmasını talep ettiği bildirilmişti.

Netanyahu, Trump ile 18 Şubat için planlanan görüşmeyi bir hafta öne alarak, Umman'daki ABD-İran görüşmelerinin ikinci turundan önce Washington'un yolunu tutmuştu.

İsrail basını, Netanyahu'nun ziyaretini ABD ile İran arasında devam eden müzakerelerin seyrini etkileme ve Trump'ı İran'a karşı tavizleri sınırlamaya ikna etmek amacıyla erkene aldığını yazmıştı.

İran ile ABD arasındaki müzakereler

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yapılan görüşmeler için "İran ile ABD arasında Maskat'taki müzakereler, tarafların görüşmeleri sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdi." demişti.

Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşmişti.