İsrail'den İranlı Bilim Adamlarına Suikast
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'den İranlı Bilim Adamlarına Suikast

21.03.2026 19:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, İran'ın gizli projesinde görevli iki bilim adamını öldürdüğü iddia edildi.

İsrail ordusunun, İran'da gizli bir proje için çalıştığı öne sürülen Muhammed Ali Hudabehş ve Muhammed Rıza isimli iki bilim adamını suikast düzenleyerek öldürdüğü öne sürüldü.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, bilim adamlarının "İran'ın gizli elektromanyetik projesi"nin liderleri olduğu iddia edildi.

Hudabehş ve Rıza'nın gece saatlerinde İsrail ordusu tarafından saldırıya uğradığı belirtilen haberde, İsrail'in iki bilim adamının öldüğü tahminine yer verildi.

Haberde, İran'ın hazirandaki 12 günlük savaşta İsrail tarafından hedef alınan gizli bir projeyi yeniden faaliyete geçirmeye çalıştığının tespit edildiği ileri sürüldü.

Söz konusu elektromanyetik projenin İsrail'in elektrik şebekesini felç etmeyi amaçladığı savunulan haberde, hedef alınan bilim adamlarının İsrail tarafından birkaç gündür izlendiği belirtildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Bilim, İran, Son Dakika

20:14
İran’dan İsrail’e füze saldırısı Nükleer santralin bulunduğu bölgede şiddetli patlama
19:26
İngiltere’de nükleer denizaltıların bulunduğu üsse girmeye çalışan 2 kişiye gözaltı
19:01
Hürmüz Boğazı’nın açık tutulması için 22 ülkeden “katkıda bulunma“ taahhüdü
18:19
Bakan Fidan: İsrail ABD’yi etkileyecek, müzakere seçeneği olası değil
17:59
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı
17:16
İsrail, Natanz saldırısını reddedip ABD’yi işaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 20:50:05. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.