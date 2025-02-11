İsrail'den Kafa Karıştıran Esir Açıklaması - Son Dakika
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İsrail'den Kafa Karıştıran Esir Açıklaması

İsrail, Hamas'ın elindeki tüm esirlerin cumartesi serbest bırakılmasını istedi, belirsizlik sürüyor.

11.02.2025 22:46
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İsrail yönetimi, önceki açıklamalarının aksine Hamas'ın elindeki "tüm esirlerin" cumartesi serbest bırakılmasını isterken, bu yeni açıklama kafaları karıştırdı.

Tel Aviv yönetiminden esir takası kapsamında cumartesi serbest bırakılmasını istediği esir sayısına ilişkin kafa karıştıran açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Başbakanlık Basın Ofisinden adı açıklanmayan üst düzey yetkiliye dayandırılan yazılı açıklamada, "Başbakan Binyamin Netanyahu ve kabine, rehinelerin serbest bırakılması konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın mesajına bağlı kalıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Hamas'ın elindeki "tüm esirlerin" cumartesi serbest bırakılmasının istendiği kaydedildi.

Ancak açıklamada, tüm esirlerden kastın cumartesi serbest bırakılması planlanan 3 esir mi, ateşkesin ilk aşamasındakiler mi yoksa Hamas'ın elindeki İsraillilerin tamamının mı kastedildiğine ilişkin değerlendirme yapılmadı.

Netanyahu, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Trump'ın aksine "tüm esirler" yerine "esirlerimiz" diyerek Hamas'ın salıvermesini istedikleri İsraillilerin sayısına ilişkin kapıyı açık bırakmıştı. İsrail Başabakanı, "Eğer Hamas esirlerimizi cumartesi öğleye kadar serbest bırakmazsa, ateşkes sona erecek ve İsrail şiddetli saldırılarına yeniden başlayacak ve Hamas sonunda yenilene kadar devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.

Başbakanlıktan yapılan bir önceki yazılı açıklamada ise İsrail yönetiminin ilk aşama kapsamında serbest bırakılması planlanan Hamas'ın elindeki 9 sağ esirin "gelecek günlerde" salıverilmesini istediği belirtilmişti.

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sonra kıyamet kopsun" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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