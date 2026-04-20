İsrail'den Lübnan'a Geri Dönüş Uyarısı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yerlerinden ederek beldelerini işgal ettiği ailelere ateşkes süresince evlerine dönmemeleri uyarısında bulundu.
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu onlarca belde için yeni bir uyarı yayımladı.
Ordudan yapılan açıklamada, geçici ateşkes sürecinde birliklerin Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttukları beldelerdeki mevzilerinde konuşlanmayı sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, yerinden edilen ailelerden işgal altındaki onlarca beldeye, bu beldelere yakın köylerin güneyine ve çevresine hareket etmemeleri istendi.
İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarla birlikte ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal ederek halkını zorla yerinden etmişti.
Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkesin 17 Nisan'da yürürlüğe girmesinin ardından zorla yerinden edilen aileler güneydeki evlerine dönmeye başlamıştı.
