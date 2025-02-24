İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırıları

Güncel

BEYRUT, 24 Şubat (Xinhua) -- İsrail, Hizbullah ile aylardır süren çatışmaları sona erdiren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın (NNA) bildirdiğine göre, İsrail savaş uçakları pazar günü yerel saatle 09.00 sularında Nebatiye iline bağlı Ansar Köyü'nün dış mahallelerine hava saldırısı düzenledi. Ayrıca İsrail uçakları, Klayle ile El-Samaiya kasabaları arasındaki bölgeye ve Sur kentinin Maarub Köyü yakınlarındaki vadiye iki ayrı hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyinde yer alan Sayda kentindeki hedefleri de vurduğu bildirildi.

İsrail ve Lübnan arasında 27 Kasım 2024'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşması, Gazze'deki savaşın başlamasının ardından Hizbullah ile İsrail arasındaki bir yılı aşkın süren çatışmaları sonlandırmıştı.

Ateşkes anlaşması İsrail güçlerinin Lübnan topraklarından 18 Şubat'a kadar çekilmesini şart koşmasına rağmen İsrail, Lübnan sınırı boyunca beş kilit noktada varlığını sürdürmeye devam ediyor.