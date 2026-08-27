İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırıları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırıları

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın Nebatiye el-Fevka bölgesinde hava saldırıları düzenledi.

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye el-Fevka beldesinin doğu kesimlerinde bulunan Ali et-Tahir Ormanı'na iki hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları günün erken saatlerinde iki dalga halinde Ali et-Tahir Ormanı'nı hedef aldı.

Saldırılarda çok sayıda ses bombası kullanan uçakların bölgede büyük patlamalara neden olduğu, patlamaların çevre bölgelerden de duyulduğu ve yoğun dumanların yükseldiği aktarıldı.

İsrail ordusunun topçu atışlarıyla Meyfedun ve Doğu Zavter beldelerinin çevresini hedef aldığı, gece saatlerinde de iki belde arasındaki bölgeye hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Öte yandan, Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından 26 Haziran'da iki ülke arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 346 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 301 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Tel Aviv ve Beyrut arasında 14-15 Temmuz'da başlayan doğrudan müzakerelerin 6. ve 7. turları İtalya'nın başkenti Roma'da yapılmıştı.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Uluslararası, Savunma, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırıları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya’da gıda deposuna denetim: 152 kilo et ve 20 bidon turşuya el konuldu Antalya'da gıda deposuna denetim: 152 kilo et ve 20 bidon turşuya el konuldu
Tatilden dönen Rus yolcu uçakta hayatını kaybetti Tatilden dönen Rus yolcu uçakta hayatını kaybetti
Berke Özer aylar öncesinden söylemişti 150 milyon euro dedi, 130 milyona gitti Berke Özer aylar öncesinden söylemişti! 150 milyon euro dedi, 130 milyona gitti
Bitcoin yarın düşebilir: İşte nedeni Bitcoin yarın düşebilir: İşte nedeni
Kale direği devrilen çocuk ağır yaralandı Kale direği devrilen çocuk ağır yaralandı
SGK borç yapılandırmasında yeni dönem: 72 aya varan taksit ve düşük faiz SGK borç yapılandırmasında yeni dönem: 72 aya varan taksit ve düşük faiz

11:06
Fenerbahçe yendi, Galatasaray’a yaradı Satmak zorunda kalacaklar
Fenerbahçe yendi, Galatasaray'a yaradı! Satmak zorunda kalacaklar
10:49
Fenerbahçe Lyon’u sadece Şampiyonlar Ligi’nden etmedi Fransız ekibinde büyük kriz
Fenerbahçe Lyon'u sadece Şampiyonlar Ligi'nden etmedi! Fransız ekibinde büyük kriz
10:47
CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak
CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak
10:42
Guendouzi’ye uçan tekme atan isim ortaya çıktı
Guendouzi'ye uçan tekme atan isim ortaya çıktı
10:25
Asgari ücret için Ankara’da konuşulan rakam ortaya çıktı Yüzde 50 zam senaryosu
Asgari ücret için Ankara’da konuşulan rakam ortaya çıktı! Yüzde 50 zam senaryosu
09:55
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem Şara bizzat test etti
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 11:19:19. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırıları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement