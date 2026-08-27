İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırıları

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye el-Fevka beldesinin doğu kesimlerinde bulunan Ali et-Tahir Ormanı'na iki hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları günün erken saatlerinde iki dalga halinde Ali et-Tahir Ormanı'nı hedef aldı.

Saldırılarda çok sayıda ses bombası kullanan uçakların bölgede büyük patlamalara neden olduğu, patlamaların çevre bölgelerden de duyulduğu ve yoğun dumanların yükseldiği aktarıldı.

İsrail ordusunun topçu atışlarıyla Meyfedun ve Doğu Zavter beldelerinin çevresini hedef aldığı, gece saatlerinde de iki belde arasındaki bölgeye hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Öte yandan, Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından 26 Haziran'da iki ülke arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 346 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 301 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Tel Aviv ve Beyrut arasında 14-15 Temmuz'da başlayan doğrudan müzakerelerin 6. ve 7. turları İtalya'nın başkenti Roma'da yapılmıştı.