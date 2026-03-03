İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırısı Tehdidi - Son Dakika
İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırısı Tehdidi

03.03.2026 01:33
İsrail ordusu, Beyrut'taki bir binaya saldırı tehdidinde bulundu ve bölge sakinlerine uyarıda bulundu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesinde bulunan Haret Hureyk Mahallesi'ndeki bir binaya saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Dahiye'nin Haret Hureyk Mahallesi'ndeki bir binanın kırmızıyla işaretlendiği bir harita paylaştı.

Adraee, bölge sakinlerinin işaretli binanın en az 300 metre uzağına gitmelerini istedi.

Söz konusu binanın Hizbullah'a ait olduğunu öne süren Adraee, İsrail ordusunun buraya şiddetli bir hava saldırısı düzenleyeceğini belirtti.

İsrail ordusu, dün, Dahiye bölgesine 4 ayrı hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, Lübnan'a ilişkin tüm seçeneklerin masada olduğunu belirterek, kara saldırısı başlatabilecekleri yönünde mesaj vermişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan dün gece yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Hizbullah'ı hedef aldığını öne süren İsrail ordusu, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri yükselmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'da bugün birçok noktaya hava saldırıları düzenlemişti.???????

Kaynak: AA

Güvenlik, Beyrut, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

