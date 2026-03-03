İsrail'den Lübnan'a Kara İşgali Genişletme Kararı - Son Dakika
İsrail'den Lübnan'a Kara İşgali Genişletme Kararı

03.03.2026 11:04
İsrail, Hizbullah ile artan gerilimle Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı aldı.

İsrail, son dönemde Hizbullah ile artan gerilimi bahane göstererek Lübnan'ın güneyinde kara işgalini genişletme kararı aldığını duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın ofisinden yapılan açıklamada, Katz ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İsrail ordusuna Lübnan içinde daha fazla bölgede konuşlanma yönünde talimat verdiği belirtildi.

Katz, İsrail'in işgalini genişletmesiyle Lübnan'da Hizbullah ile artan gerilim karşısında, sınırdaki İsrail yerleşimlerini korumayı amaçladıklarını öne sürdü.

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta düzenlediği ortak saldırısında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından Lübnan Hizbullah'ı İsrail'e füze ve roket saldırısında bulunarak İran'ın misillemelerine katılmıştı.

Buna karşılık İsrail, başta başkent Beyrut olmak üzere Lübnan genelinde geniş çaplı hava saldırıları düzenlemişti.

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır işgal ettiği bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

11:38
