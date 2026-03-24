İsrail'den Lübnan'a Saldırı Tehdidi

24.03.2026 17:23
İsrail ordusu, Lübnan'daki 9 köyü bombalayacağını duyurarak tahliye çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 9 köy için saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Beyrut'un güneyinde yer alan Zehrani Nehri'nin güneyindeki bazı köylerin tahliyesini istedi.

Zehrani Nehri'nin güneyindeki 9 köy sakinlerinin evlerini terk ederek kuzeye doğru göç etmelerini talep eden Adraee, Hizbullah'a ait altyapının olduğu gerekçesiyle söz konusu köylerin bombalanacağı tehdidinde bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'da Hizbullah tarafından kullanıldığını öne sürdüğü Litani Nehri üzerindeki 5 köprüyü hedef aldıklarını belirtmişti.

Katz, İsrail ordusunun kalan köprülerde ve Litani Nehri'ne kadar olan bölgede "güvenlik kontrolünü sürdüreceklerini" söyleyerek kalıcı işgale işaret etmişti.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail'in saldırılarında 1039 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 876 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Lübnan hükümeti, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bin 237 olduğunu açıklamıştı.

