İsrail'den Lübnan'a Saldırı Tehdidi - Son Dakika
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İsrail'den Lübnan'a Saldırı Tehdidi

21.06.2026 18:07
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Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ateşkesin kırılgan olduğunu vurgulayarak saldırılara hazır olmalıyız dedi.

Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusunun işgali altında bulunan bölgelerden birine giden Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ülkeye saldırılara yeniden başlamaya hazır olmaları gerektiğini belirterek ateşkesin kırılgan olduğunu savundu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Zamir üst düzey komutanlarla birlikte Lübnan'ın güneyini ziyaret etti.

Zamir, bölgede saldırılara devam edecekleri tehdidinde bulunarak Hizbullah'ın ağır yara aldığını ve yeniden yapılanmasına izin vermeyeceklerini ileri sürdü.

Kuzey Komutanlığı'nın başlıca "operasyonel odak noktalarının Ali et-Tahir ve Beaufort (Şakif) tepeleri olduğunu belirten Zamir, ilan edilen ateşkesin kırılgan olduğunu ileri sürerek saldırılara hızlı bir şekilde yeniden başlamaya hazır olmayı sürdürmeleri gerektiğini söyledi.

İran ile ABD arasındaki 14 maddelik İslamabad Mutabakatı'nın Lübnan dahil olmak üzere savaşın tüm cephelerde sona erdirilmesini içermesi İsrail'de tepki ile karşılanmıştı.

İsrailli yetkililer, Lübnan'da işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini açıklarken, İsrail ordusu ülkeye yönelik saldırılarını sürdürmüştü.

İsrail ordusunun saldırılarının yoğunlaşmasının ardından 19 Haziran'da Lübnan ile yeni bir ateşkesin yürürlüğe girdiği ileri sürülmesine rağmen saldırılar devam etmiş, dün İsrail basını Netanyahu'nun İsrail ordusuna Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıları durdurması yönünde talimat verdiğini kaydetmişti.

İranlı yetkililer, Lübnan'da ateşkesin, ABD ile yapılan görüşmelerin en önemli şartlarından biri olduğuna işaret ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'den Lübnan'a Saldırı Tehdidi - Son Dakika

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