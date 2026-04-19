İsrail'den Lübnan'a Sert Uyarı - Son Dakika
İsrail'den Lübnan'a Sert Uyarı

19.04.2026 17:39
İsrail Savunma Bakanı Katz, ateşkese rağmen Lübnan'da orduya tüm gücü kullanma talimatı verdi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, geçici ateşkese rağmen orduya Lübnan'da "herhangi bir tehdit" durumunda "tüm gücü" kullanma talimatı verdiklerini duyurdu.

Katz, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin toprakları gasbedilerek kurulan yasadışı Sa-Nur Yahudi yerleşimine, 2005'te tahliyesinin ardından bu sene kabine kararıyla geri dönüşe ilişkin düzenlenen törende konuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte orduya talimat verdiklerini kaydeden Katz, İsrail ordusunun Lübnan'da devam eden ateşkese rağmen "herhangi bir tehditle" karşılaşması durumunda, hem havadan hem de karadan "tüm gücüyle" harekete geçeceğini ileri sürdü.

İsrail Savunma Bakanı, ordunun işgal altına aldığı Lübnan'ın güneyindeki köy ve beldelerdeki evleri yıkmaya devam ettiğini de kaydetti.

Katz, işgal altındaki Batı Şeria'da askeri üslerin yerinin değiştirilmesi için kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini ve bunun için 350 milyon yeni İsrail şekeli (yaklaşık 120 milyon Amerikan doları) bütçe ayırdıklarını söyledi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'den Lübnan'a Sert Uyarı - Son Dakika

SON DAKİKA: İsrail'den Lübnan'a Sert Uyarı - Son Dakika
