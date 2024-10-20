İsrail'den Lübnan'a Tahliye Uyarısı

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(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee yaptığı paylaşımla Lübnan'ın Bekaa ve Beyrut bölgesinde operasyon planlanan 10 bölgeyi açıkladı. Adraee mahalle sakinlerine bazı binaları boşaltmaları yönünde uyarıda bulunurken, belirlenen binaların haritasını paylaşarak derhal boşaltılmasını istedi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik operasyonları devam ederken İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee'den yazılı açıklama geldi. Sözcü Andree X hesabından yaptığı açıklama ile Bekaa bölgesinde hedef alınacak noktalarda yer alan sivillerin bölgeyi tahliye etmesini istedi. Adraee'nin yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bekaa bölgesinde, özellikle ekteki haritalarda belirtilen binalarda ve bunlara bitişik olarak aşağıdaki alanlarda bulunan tüm sakinlere: Baalbek Hermel ve El-Fikani İsrail Savunma Kuvvetleri'nin yakında operasyon yapacağı Hizbullah tesislerinin yakınında bulunuyorsunuz. Kendi güvenliğiniz ve aile üyelerinizin güvenliği için bu binaları ve bitişiğindekileri derhal tahliye etmeli ve bunlardan en az 500 metre mesafe uzak durmalısınız."

Adraee'nin açıkladığı 10 bölge şöyle:

Beyrut Bölgesi: Chiyah, Choueifat Al-Amrousieh, Burj el-Barajneh, Tahvitat el-Gadir, Al-Ghobeiry ve Haret Hreik

Bekaa Bölgesi: Baalbek, Hermel ve El-Fikani