- İsrail, Lübnan'ın güneyinde devam eden kara saldırısına ilişkin yeni görüntüler yayınladı
TEL AVİV - İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde devam eden kara saldırısına ilişkin yeni görüntüler yayınladı.
İsrail'in Lübnan'a yönelik havadan ve karadan saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde devam eden kara saldırısına ilişkin yeni görüntüler yayınladı. Ordu, görüntülerin Etzioni Tugayı'na ait olduğunu belirterek, Lübnan'a giren ilk yedek askerler olduklarını ifade etti.
Son Dakika › Güncel › İsrail'den Lübnan'a Yeni Saldırı Görüntüleri - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?