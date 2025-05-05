İsrail'den Lübnan ve Suriye Sınırına Hava Saldırısı

İsrail ordusunun, Lübnan ile Suriye arasındaki sınır bölgesine hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının Lübnan ile Suriye arasındaki sınır hattını bombaladığı belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının Suriye ile Lübnan sınırındaki sıra dağlarda yer alan Beka bölgesinin Centa beldesine saldırı düzenlediği aktarılan haberde, savaş uçaklarının Beka bölgesinde uçuşlarını sürdürdüğü ifade edildi.

NNA haberinde ayrıca, İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının güneydeki Sur kentine bağlı Dayr Harfa beldesindeki bazı konteyner evleri hedef aldığı kaydedildi.

İsrail savaş uçakları, gün içinde Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kırsalına da 3 saldırı düzenlemişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.