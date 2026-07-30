İsrail'den Mülteci Kamplarına Kapatma Süresi Uzatıldı - Son Dakika
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İsrail'den Mülteci Kamplarına Kapatma Süresi Uzatıldı

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İsrail ordusu, Cenin, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarındaki kapatma emirlerini 30 Eylül'e kadar uzattı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarına yönelik kapatma emirlerinin süresini 30 Eylül'e kadar uzattı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Filistinli mültecilerin yaşadığı kampların durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Önceki emirlerin süresinin dolmasına iki gün kala yeni kararlar alındığı belirtilen açıklamada, Cenin, Tulkerim ve Nur Şems kamplarının kapatma emirlerinin 30 Eylül'e kadar uzatıldığı ifade edildi.

Karar kapsamında, İsrail ordusu ve polis güçleri hariç, özel bir izin olmaksızın hiç kimsenin belirtilen alanlara girmesine, bu alanlarda kalmasına veya alanlardan çıkmasına izin verilmeyecek.

İsrail ordusu, 21 Ocak 2025'ten bu yana Cenin Mülteci Kampı'nda sürdürdüğü askeri operasyonları daha sonra Tulkerim ve Nur Şems kamplarını da kapsayacak şekilde genişletti.

Evlerin ve altyapının yıkılıp tahrip edildiği baskınlar nedeniyle binlerce Filistinli yerinden edildi.

Kapatma kararlarının uzatılması, Filistinlilerin evlerine dönmelerinin engellendiği ve kamplardaki yıkım çalışmalarının sürdüğü bir dönemde gelirken, Filistinli yetkililer insani durumun daha da kötüleştiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırıları, Gazze'deki soykırım savaşının başladığı Ekim 2023'ten bu yana şiddetlenerek devam ediyor.

Filistin resmi verilerine göre, aynı dönemde Batı Şeria'da 1182'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı ve 24 bine yakın kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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