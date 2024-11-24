İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde Hristiyanların yoğun olduğu bölgeye düzenlediği hava saldırısında tarihi bir kilise büyük zarar gördü.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Nebatiye kentindeki Seyyidet el-İntikal Kilisesi İsrail savaş uçakları tarafından hedef alındı.
İsrail'in gece düzenlediği saldırıda kilisenin yanı sıra çevredeki bazı evlerde de hasar meydana geldi.
Melkani Rum Katolik Patrikhanesi'ne bağlı tarihi kilise, Temmuz 2006'daki İsrail saldırılarında gördüğü hasarın ardından restore edilmişti.
Hedef alınan bölgede saldırı nedeniyle araç geçişine kapanan yolun yeniden açılması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.
Son Dakika › Güncel › İsrail'den Nebatiye'ye Hava Saldırısı - Son Dakika
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