İsrail'den Ramazan'da Cuma Namazı Kısıtlaması - Son Dakika
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İsrail'den Ramazan'da Cuma Namazı Kısıtlaması

İsrail, Batı Şeria'dan Kudüs'e Filistinlilerin geçişini ramazan boyunca kısıtlayacak.

07.03.2025 09:16
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İsrail, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'daki Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak için Kudüs'e geçişlerini bu ramazanda da engelleme kararını yineledi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayı boyunca cuma namazı kılmak üzere Batı Şeria'dan gelen Filistinlilerin Doğu Kudüs'e girişine kısıtlamalar getirildiği duyuruldu.

Açıklamada, ramazan boyunca cuma günleri Batı Şeria'dan ibadet için gelenlerin, geçerli izne sahip olmaları ve güvenlik değerlendirmesine tabi bulunmaları şartıyla Kudüs'e girmelerine izin verileceği belirtildi.

İşgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya gerekli izinleri almaları ve güvenlik değerlendirmesine tabi tutulmaları şartıyla sadece 55 yaş üstü erkeklerin, 50 yaş üstü kadınların ve 10 yaş altı çocukların girişine izin verileceği kaydedildi.

İsrail güçleri, her yıl ramazan ayında Batı Şeria ile Kudüs arasındaki kontrol noktalarında asker sayısını artırırken geçmek isteyen Filistinlilere kimlik kontrolü yapıyor.

İsrail, cuma namazı kılmak üzere Batı Şeria'dan gelen çok sayıda Filistinlinin özel izinleri bulunmasına rağmen Kudüs'e girişini engelliyor.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail işgali altında tutuluyor. İsrail, olağan günlerde özel izinliler dışında Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e geçişine izin vermiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'den Ramazan'da Cuma Namazı Kısıtlaması - Son Dakika

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