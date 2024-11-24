İsrail'den Sınır Kapısına Hava Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'den Sınır Kapısına Hava Saldırısı

İsrail\'den Sınır Kapısına Hava Saldırısı

İsrail ordusu, Hizbullah'ın silah transferi yaptığı iddiasıyla Suriye-Lübnan sınır kapısını vurdu.

24.11.2024 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Suriye ile Lübnan arasındaki Cusiyye Sınır Kapısı'na dün hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Lübnan tarafında El-Kaa, Suriye tarafında da Cusiyye ismi verilen sınır kapısını Hizbullah'ın silah transferi için kullandığını öne sürerek hedef aldığı duyuruldu.

Açıklamada, saldırının sınır kapısının yakınındaki "askeri altyapıyı" hedef aldığı iddia edilirken Hizbullah'ın sınırı Suriye'den Lübnan'a silah transferi için kullandığı ileri sürüldü.

İsrail ordusu, Lübnan tarafında El-Kaa, Suriye tarafında da Cusiyye ismi verilen sınır kapısını 25 Ekim'de de hedef almıştı.

Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiyye, geçen ay yapılan saldırılar nedeniyle sınır kapısının hizmet dışı kaldığını duyurmuştu.

İsrail ordusu 14 Ekim'de Lübnan'ın doğusundaki Suriye ile olan sınır kapısı El-Masna'yı da bombalamış ve iki ülke arasındaki başlıca sınır kapısının kapatılmasına neden olmuştu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (BMMYK) yapılan açıklamada, Lübnan ve Suriye arasındaki iki sınır kapısına İsrail hava saldırılarının, Lübnan'dan Suriye'ye geçmek isteyen insanların "ana yaşam hattını" engellediği belirtilmişti.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Lübnan hükümetinin açıkladığı verilere göre, ülke genelinde İsrail saldırıları nedeniyle 1,9 milyona yakın kişi yerinden edildi. Bunların 624 binden fazlası Suriye'ye göç etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Suriye, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Sınır Kapısına Hava Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:42 Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok
14:13 AK Parti’den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar
13:55 Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu
12:38 Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi
12:11 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede
10:00 ’’Kayyum atanacak belediye sayısı 16’yı bulacak’’ iddiası ''Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak'' iddiası
10:00 Kocaman kız oldu Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor Kocaman kız oldu! Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor
09:59 AKOM açıkladı: İşte İstanbul’da kar yağışı beklenen ilçeler... AKOM açıkladı: İşte İstanbul'da kar yağışı beklenen ilçeler...
09:51 Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu
09:45 Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor Hapsi boyladı Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor! Hapsi boyladı
09:44 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
09:40 ’Manisa’ya Çin sokağı’ iddiası: Belediye başkanından açıklama 'Manisa'ya Çin sokağı' iddiası: Belediye başkanından açıklama
09:35 Fenerbahçe’ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti Fenerbahçe'ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti
09:18 Faiz indirimi için tarih netleşiyor Faiz indirimi için tarih netleşiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 15:14:57. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'den Sınır Kapısına Hava Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.