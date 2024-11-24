İsrail\'den Sınır Kapısına Hava Saldırısı

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İsrail ordusu, Suriye ile Lübnan arasındaki Cusiyye Sınır Kapısı'na dün hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Lübnan tarafında El-Kaa, Suriye tarafında da Cusiyye ismi verilen sınır kapısını Hizbullah'ın silah transferi için kullandığını öne sürerek hedef aldığı duyuruldu.

Açıklamada, saldırının sınır kapısının yakınındaki "askeri altyapıyı" hedef aldığı iddia edilirken Hizbullah'ın sınırı Suriye'den Lübnan'a silah transferi için kullandığı ileri sürüldü.

İsrail ordusu, Lübnan tarafında El-Kaa, Suriye tarafında da Cusiyye ismi verilen sınır kapısını 25 Ekim'de de hedef almıştı.

Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiyye, geçen ay yapılan saldırılar nedeniyle sınır kapısının hizmet dışı kaldığını duyurmuştu.

İsrail ordusu 14 Ekim'de Lübnan'ın doğusundaki Suriye ile olan sınır kapısı El-Masna'yı da bombalamış ve iki ülke arasındaki başlıca sınır kapısının kapatılmasına neden olmuştu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (BMMYK) yapılan açıklamada, Lübnan ve Suriye arasındaki iki sınır kapısına İsrail hava saldırılarının, Lübnan'dan Suriye'ye geçmek isteyen insanların "ana yaşam hattını" engellediği belirtilmişti.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Lübnan hükümetinin açıkladığı verilere göre, ülke genelinde İsrail saldırıları nedeniyle 1,9 milyona yakın kişi yerinden edildi. Bunların 624 binden fazlası Suriye'ye göç etti.