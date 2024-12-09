Münbiç'i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi - Son Dakika
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Münbiç'i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi

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Suriye Milli Ordusu'nun terörden temizlediği Münbiç'teki operasyon İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı rahatsız etti. Operasyonun sonlanmasını isteyen Bakan Saar, Suriye'deki azınlıkların korunması konusuna vurgu yaparak PKK/YPG'ye karşı uluslararası toplumun yükümlülüğü olduğunu ileri sürdü.

09.12.2024 13:48  Güncelleme: 14:19
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İsrail yönetimi, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) ABD destekli terör örgütü PKK/ YPG'nin işgali altındaki Münbiç'e düzenlediği operasyondan rahatsız oldu.

Dışişleri Bakanı Gideon Saar, basın mensuplarının başta Suriye olmak üzere gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Saar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, basın toplantısında "Suriye'deki azınlıkların korunması konusuna vurgu yaptığını" belirtti.

TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYONDAN RAHATSIZ

SMO'nun Münbiç'te terör örgütüne düzenlediği operasyondan rahatsızlığını dile getiren Saar, bu operasyonun "sonlandırılmasını" istedi. Saar, Münbiç'e düzenlenen operasyonu ABD başta olmak üzere birçok ülkeyle görüştüklerini ifade etti.

İSTİKRARI SAĞLADIKLARINI İDDİA ETTİ

İsrailli Bakan, Suriye'de "istikrarı sağladığını" iddia ettiği terör örgütü PKK/YPG'ye karşı uluslararası toplumun yükümlülüğü olduğunu ileri sürdü.

MÜNBİÇ'TE KONTROLÜ TAMAMEN SAĞLADILAR

SMO, 1 Aralık'ta Fırat Nehri'nin batısında terör örgütüne yönelik Özgürlük Şafağı Operasyonu başlatmıştı. Bu operasyon kapsamında SMO, PKK/YPG'nin işgali altındaki Münbiç ilçesini kurtararak, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasını temizledi.

Münbiç\'i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Münbiç'i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Sabri İnce:
    Gerçek bir ordu ile karşılaştığınız da savaşın "çocuk" öldürmek olduğunu anlayacaksınız . 17 0 Yanıtla
  • Gencay Ozcetin:
    Köpekler siziii 3 0 Yanıtla
  • Murat Mertkol:
    Siz daha erkek esekle oyun oyun oynamadiniz karsi karsiya gelelim anlarsiniz 0 0 Yanıtla
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