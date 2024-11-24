İsrail'den Suriye-Lübnan Sınırına Hava Saldırısı

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ŞAM, 24 Kasım (Xinhua) -- İsrail'in cumartesi gecesi Suriye- Lübnan sınırındaki Cusiyye sınır kapısına hava saldırısı düzenlediği ve hedef alınan bölgede hasara yol açtığı belirtildi.

Suriye'nin Al-Watan online gazetesinin haberine göre, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilgisi bulunmazken, Suriyeli yetkililer resmi açıklama yapmadı.

Hizbullah üyelerinin Suriye ve Lübnan arasında faaliyet gösterdiği bölge olarak bilinen Cusiyye, stratejik konumu nedeniyle sık sık gerginliklere sahne oluyor.

Saldırı, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğunu düşündüğü hedeflere yönelik saldırılarını artırdığı ve bölgede gerilimin yükseldiği bir dönemde gerçekleşti.