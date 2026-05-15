İsrail'den Suriye'nin Dera Bölgesine Saldırı

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Dera ilinin batı kırsalını topçu saldırılarıyla hedef aldı.

Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail ordusunun Dera ilinin batısında yer alan Jamla kasabası çevresini topçu atışlarıyla vurduğunu bildirdi.

Haberde, kasaba çevresine 4 top atışı yapıldığı, saldırılarda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ve Dera illerine sık sık topçu saldırıları düzenleyerek ve bu bölgelerde hukuksuz alıkoymalar gerçekleştirerek ihlallerini sürdürüyor.