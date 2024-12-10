İsrail'den Suriye'ye 320 Hava Saldırısı

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İsrail ordusu, Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed'in düşmesinden bu yana Suriye'de 320 noktaya hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

İsrail ordusu, Esed'in düşmesinin ardından yoğunlaştırdığı Suriye'ye yönelik hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Esed'in devrilmesinden bu yana 320 "stratejik hedefe" hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Vurulan hedefler arasında Suriye'nin hava savunma sistemleri, füze depoları, askeri uçak ve helikopterlerin yanı sıra savaş gemilerinin de olduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu saldırılarda Baas rejiminden geriye kalan Suriye'nin askeri kapasitenin "yüzde 70'den fazlasının ortadan kaldırıldığı" iddia edildi.