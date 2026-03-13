İsrail'den Tahran'a Saldırı Tehdidi - Son Dakika
İsrail'den Tahran'a Saldırı Tehdidi

13.03.2026 12:00
İsrail, Tahran'daki 3 bölgenin boşaltılmasını talep ederek saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail, İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde kitle gösterisinin başladığı yeri içine alan 3 bölgenin boşaltılması tehdidinde bulunarak buralara saldırılar düzenleyeceğini duyurdu.

İsrail ordusunun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki Farsça hesabından yapılan paylaşımda, Tahran'daki bazı bölgelerin kırmızı ile işaretlendiği üç harita paylaşıldı.

İsrail ordusu, paylaştığı haritalarda Çaharrah-ı Veliasr (Şehir Tiyatroları Meydanı), Meydan-ı Tovhid ve Villalar bölgelerinde işaretlenen noktaların bir an önce boşaltılması gerektiğini kaydederek kısa süre içerisinde buralara saldırı düzenleneceği tehdidinde bulundu.

Tahran'daki AA muhabiri, Tahran Üniversitesi ile Şehir Tiyatroları Meydanı arasında saldırı tehdidinde bulunulan bölgenin bugün yapılacak Kudüs Günü Yürüyüşü'nün gerçekleştirildiği alan olduğunu ve halkın bu bölgede toplandığını bildirirken Meydan-ı Tovhid'in yine kalabalıkların bir araya geldiği yoğun bir nokta olduğunu aktardı.

Kudüs Günü Yürüyüşü'nde Tahran halkı, kentin önemli caddelerinde toplanarak İran bayraklarıyla Tahran Üniversitesi'ne doğru yürüyüş gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA

