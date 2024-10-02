İsrail'den Uyarı: Füzelerin Yerini Açıklamayın - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'den Uyarı: Füzelerin Yerini Açıklamayın

İsrail, vatandaşlarını İran füzelerinin düştüğü yerleri açıklamamaları konusunda uyardı.

02.10.2024 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, vatandaşlarından "düşmana yardım etmemek" için İran'dan atılan füzelerin düştüğü yerleri açık etmemelerini istedi.

İsrail ordusu X sosyal medya platformundan "önemli mesaj" başlığıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, füzelerin düştüğü yerlerinin açığa çıkarılması ve (fotoğraf ve video çekimiyle) belgelenmesinin güvenlik zafiyeti oluşturacağı uyarısında bulunuldu.

Basına uygulanan sıkı askeri kontroller ve sansür sebebiyle İsrail basını füzelerin düştüğü yerlere ilişkin herhangi bir paylaşım yapmazken, İsrail vatandaşları ise, füzelerin düştüğü yerlere ilişkin fotoğraf ve görüntülerin yanı sıra İsrail askerlerinin füzelerin fırlatıldığı sırada saklandıkları görüntüleri sosyal medyada çokça paylaştı.

Açıklamada, "Düşmana yardım ettin, sorumluluk elimizde, füzelerin düştüğü yerleri açığa çıkarmayalım." ifadeleri yer aldı.

İran'ın İsrail'e füze saldırısı

İran, ulusal güvenliğini hedef alan saldırılarına karşılık İsrail'e füze saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, tarafından gerçekleştirilen saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtilmişti.

İran, saldırıda İsrail'e yüzlerce füzenin atıldığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin de ilk kez kullanıldığını duyurmuştu.

İsrail'in bu saldırıya askeri yanıt vermesi halinde "yıkıcı karşılık" göreceği uyarısında bulunulmuştu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ülkesinin İsrail'in saldırganlığına karşı meşru haklar temelinde misillemede bulunduğunu belirterek, "Saldırgan değiliz ancak tehditlere karşı kararlıyız. İran'la çatışmaya girmeyin." ifadelerini kullanmıştı.

Saldırının ardından Batı Kudüs'te dün bir sığınakta düzenlenen İsrail Kabinesi toplantısında İran'ın füze saldırısına karşılık verilmesinin kararlaştırıldığı ancak bu misillemenin ne şekilde olacağına dair karar verilmediği belirtilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise yayımladığı görüntülü açıklamasında, füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Uyarı: Füzelerin Yerini Açıklamayın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:44 Sinan Ateş davasında karar çıktı İşte verilen cezalar Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
16:21 Saldırıya uğrayan Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP’dir Saldırıya uğrayan Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP'dir
15:38 Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş’in ailesine saldırı Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı
14:25 Lübnan’da Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3’e çıkarıldı Lübnan'da Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3'e çıkarıldı
11:18 İsrail, Lübnan’ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu
02:22 İsrail durmadı Hizbullah’ın kritik isimlerinden birini daha öldürdü İsrail durmadı! Hizbullah'ın kritik isimlerinden birini daha öldürdü
02:05 Valilikler peş peşe duyurdu: 3 ilde okullar 1 gün tatil Valilikler peş peşe duyurdu: 3 ilde okullar 1 gün tatil
00:09 İran’ın füzeleri, çocukların ellerinde oyuncak oldu İran'ın füzeleri, çocukların ellerinde oyuncak oldu
23:23 İran’ın İsrail’e attığı füzeler bir şehrimizden görüldü İran'ın İsrail'e attığı füzeler bir şehrimizden görüldü
22:58 Demir Kubbe error verdi İşte İsrail askerlerinin siper aldığı anlar Demir Kubbe error verdi! İşte İsrail askerlerinin siper aldığı anlar
22:56 Acun Ilıcalı: Ali Koç’a operasyon var Acun Ilıcalı: Ali Koç'a operasyon var
22:37 İsrail’den uykuları kaçıracak yeni tehdit ’Bu geceyi’ işaret ettiler İsrail'den uykuları kaçıracak yeni tehdit! 'Bu geceyi' işaret ettiler
22:04 Galatasaray’dan Acun Ilıcalı’ya olay yanıt: Joker hakkı kullanmadan açıklamaya var mısın Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya olay yanıt: Joker hakkı kullanmadan açıklamaya var mısın?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 17:00:52. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'den Uyarı: Füzelerin Yerini Açıklamayın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement