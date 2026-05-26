İsrail'den Yeni Sürgün Emri

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 21 beldede yaşayanlara evlerini boşaltarak bölgeden ayrılmaları yönünde yeni sürgün emri yayımladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Sur kentine bağlı Sela, Burc Kalaviye, Cişit, Nebatiye kentine bağlı Kuseybe, Frun, Aba, Deyr Keyfa, Kefer Sir, Sarifa, Ganduriye, Naffahiye, Kafkafiye el-Cisr ve Adişit eş-Şakif beldelerinde yaşayanlara bölgeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

Adraee, yaptığı yeni bir açıklamada da Hirbet Selem, Bir es-Selasıl, Kabriha, Mecdel Selem, Kalaviye, Kefer Duneyn, Tulin ve Savvane beldelerinde yaşayanlara bölgeyi terk etme çağrısı yaparak yeni bir sürgün emri yayınladı.

Açıklamada, Hizbullah'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği iddia edilerek İsrail ordusunun bölgeye karşı "güçlü şekilde harekete geçeceği" savunuldu.

Adraee, söz konusu bölgelerde yaşayanlardan Litani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini isterken, Hizbullah unsurlarına ya da askeri ekipmanlarına yakın bulunan kişilerin hayatlarını tehlikeye atacağını öne sürdü.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 213'e ulaşmıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.