İsrail'den Yeni Sürgün Emri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'den Yeni Sürgün Emri

26.05.2026 20:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'da 21 beldede evlerini boşaltmaları için yeni sürgün emri verdi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 21 beldede yaşayanlara evlerini boşaltarak bölgeden ayrılmaları yönünde yeni sürgün emri yayımladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Sur kentine bağlı Sela, Burc Kalaviye, Cişit, Nebatiye kentine bağlı Kuseybe, Frun, Aba, Deyr Keyfa, Kefer Sir, Sarifa, Ganduriye, Naffahiye, Kafkafiye el-Cisr ve Adişit eş-Şakif beldelerinde yaşayanlara bölgeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

Adraee, yaptığı yeni bir açıklamada da Hirbet Selem, Bir es-Selasıl, Kabriha, Mecdel Selem, Kalaviye, Kefer Duneyn, Tulin ve Savvane beldelerinde yaşayanlara bölgeyi terk etme çağrısı yaparak yeni bir sürgün emri yayınladı.

Açıklamada, Hizbullah'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği iddia edilerek İsrail ordusunun bölgeye karşı "güçlü şekilde harekete geçeceği" savunuldu.

Adraee, söz konusu bölgelerde yaşayanlardan Litani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini isterken, Hizbullah unsurlarına ya da askeri ekipmanlarına yakın bulunan kişilerin hayatlarını tehlikeye atacağını öne sürdü.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 213'e ulaşmıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Yeni Sürgün Emri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amedspor’da harikalar yaratan Felix Afena-Gyan’a Süper Lig’den talip Amedspor'da harikalar yaratan Felix Afena-Gyan'a Süper Lig'den talip
Destici’den DEM Parti’nin açıklamalarına sert tepki Destici'den DEM Parti'nin açıklamalarına sert tepki
İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i grup başkanlığından da alacak İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i grup başkanlığından da alacak
Fenerbahçe takımdan gönderdi Şimdi de küme düşen kulübe gidecek Fenerbahçe takımdan gönderdi! Şimdi de küme düşen kulübe gidecek
Ünlü oyuncu uykusunda hayatını kaybetti Ünlü oyuncu uykusunda hayatını kaybetti
Ferdi Kadıoğlu’na Premier Lig’den dev talip Ferdi Kadıoğlu'na Premier Lig'den dev talip

20:32
UEFA Konferans Ligi’nde kupa sahibini buluyor
UEFA Konferans Ligi'nde kupa sahibini buluyor
20:31
Devlet Bahçeli, Özgür Özel’i telefonla aradı
Devlet Bahçeli, Özgür Özel'i telefonla aradı
20:20
Dünyaca ünlü eski futbolcudan Osimhen çağrısı: Manchester United’a gelirse mutlu ulurum
Dünyaca ünlü eski futbolcudan Osimhen çağrısı: Manchester United'a gelirse mutlu ulurum
19:29
Ferhat Göçer’den sevgilisi Ömür Gedik’in “keçi“ paylaşımına dikkat çeken yorum
Ferhat Göçer'den sevgilisi Ömür Gedik'in "keçi" paylaşımına dikkat çeken yorum
19:14
İsrail, Lübnan’ın güneyinde kara operasyonuna başladı
İsrail, Lübnan'ın güneyinde kara operasyonuna başladı
16:53
Şırnak’ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı
Şırnak’ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 20:55:41. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'den Yeni Sürgün Emri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.