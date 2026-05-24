İsrail, Deyr el-Belah'ta Saldırı Tehdidiyle Göç Zorladı
24.05.2026 01:13
İsrail ordusu, Deyr el-Belah'ta saldırı tehdidiyle Filistinlileri göçe zorlayarak bir binayı bombaladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'ın batısında Filistinlileri saldırı tehdidiyle göçe zorladıktan sonra bir binayı hedef alarak yerle bir etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Deyr el-Belah'ın batısında yaşayan bir kişiyi arayarak saldırı tehdidiyle yaşadığı yeri terk etmesini istedi.

İsrail'in tehdidinin ardından hastane yakınındaki bölgeden çok sayıda aile evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Bölgede yaşayan Filistinlilerin bazılarının taşıyabildikleri eşyaları yanlarına aldığı, bazılarının ise güvenli bir yer arayışıyla yaya olarak yaşadığı yerden ayrıldığı görüldü.

İsrail savaş uçakları, saldırı tehdidinde bulunulan evi bombalayarak yerle bir etti. Hedef alınan binanın çevresindeki yapılarda da ciddi hasar meydana geldi.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı ve ateşkese rağmen devam eden saldırılarında 72 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 172 binden fazla kişi yaralandı, sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ı zarar gördü.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

