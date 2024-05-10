İsrail Dışişleri Bakanı, BM Genel Kurulu'nun Filistin kararına tepki gösterdi - Son Dakika
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İsrail Dışişleri Bakanı, BM Genel Kurulu'nun Filistin kararına tepki gösterdi

İsrail Dışişleri Bakanı, BM Genel Kurulu\'nun Filistin kararına tepki gösterdi

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e BM üyeliği ve ilave haklar talep edilen karar tasarısını kabul etmesine tepki göstererek, destek vermeyen ülkelere teşekkür etti. Katz, kararın terörü teşvik ettiğini iddia etti ve destek vermeyen ülkelere teşekkür etti. BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, Filistin'in BM üyeliği ve ilave haklar talep edilen karar tasarısı kabul edildi.

10.05.2024 20:35
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İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun, Filistin'e BM üyeliği ve ilave haklar talep edilen karar tasarısını kabul etmesine tepki göstererek, destek vermeyen ülkelere teşekkür etti.

Katz, sosyal medya hesabından BM Genel Kurulu'nda Filistin hakkındaki karar tasarısının kabul edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Katz, BM Genel Kurulu'nun aldığı kararın "gerçekten uzak olduğu ve terörü teşvikten başka bir işe yaramadığı" iddiasında bulundu.

İsrailli Bakan, karara destek vermeyen ülkelere de teşekkür etti.

BM Genel Kurulu, Filistin hakkındaki karar tasarısını kabul etti

BM Genel Kurulu'nda bugün yapılan oylamada, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyi'nde tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınması talep edilen karar tasarısı kabul edildi.

Türkiye'nin yanı sıra 80'e yakın ülkenin ortak sunucusu olduğu karar tasarısı, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda 143 "evet" oyuyla kabul edildi. Tasarı 25 "çekimser" oy alırken aralarında ABD, Arjantin, Papua Yeni Gine, Çekya ve Macaristan'ın bulunduğu 9 ülke "hayır" oyu kullandı.

Kararda, "Filistin'in BM Şartı'nın 4. maddesi uyarınca BM'ye üyelik kriterlerini yerine getirdiği ve bu nedenle BM'ye üye olarak kabul edilmesi" gerektiğine dikkat çekildi.

Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak BMGK'de gereken desteği alamamıştı. Filistin 2012 yılında BM'de "daimi gözlemci statüsüne" kavuşmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Dışişleri Bakanı, BM Genel Kurulu'nun Filistin kararına tepki gösterdi - Son Dakika

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