İsrail, Doğu Kudüs'te 100 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail, Doğu Kudüs'te 100 Filistinliyi gözaltına aldı

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İsrail güçleri, Doğu Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Anata beldesi ve Şufat Mülteci Kampı'nı kuşatarak geniş çaplı baskınlarda yaklaşık 100 Filistinliyi gözaltına aldı. Abluka nedeniyle okullar tatil edilirken, yaklaşık 80 bin Filistinlinin günlük yaşamı felç oldu ve onlarca kişi geceyi araçlarında geçirmek zorunda kaldı.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeydoğusunda yer alan Anata beldesi ve Şufat Mülteci Kampı'nı sıkı bir kuşatma altına alarak, geniş çaplı baskınlarda yaklaşık 100 Filistinliyi alıkoyduğu ya da gözaltına aldığı bildirildi.

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin gece sabaha karşı Anata beldesi ve Şufat Mülteci Kampı'na giden yolları kapatarak Filistinlilerin hareketine engel olduğu belirtildi.

Açıklamada, sokağa çıkma yasağı ve uygulanan abluka nedeniyle bölgedeki okul ve anaokullarında eğitime ara verildiği vurgulanarak, İsrail askerlerinin esnafın dükkanlarını açmasına da izin vermediği, bu durumun bölgede yaşayan yaklaşık 80 bin Filistinlinin ticari faaliyetlerini ve günlük yaşamını felç ettiği aktarıldı.

İsrail güçlerinin bölgede geniş çaplı operasyonlar yürüttüğüne işaret edilen açıklamada, aralarında bir kadının da bulunduğu yaklaşık 100 Filistinlinin gözaltına alındığı ya da alıkonulduğu, ev, dükkan ve tesislere yönelik baskınların ve sahada sorgulamaların devam ettiği kaydedildi.

Kapılar kırıldı, dükkanlara zarar verildi, ambulansların geçişine izin verilmedi

Açıklamada, İsrail güçlerinin Anata ve Şufat'ta onlarca eve baskın düzenlediği, çok sayıda dükkan ve işletmenin kapılarını kırıp içeri girerek eşyalara zarar verdiği aktarıldı.

İsrail güçlerinin ambulansların hastalara ve acil vakalara ulaşmasını engellediğine dikkat çekilen açıklamada, ablukanın sürmesi, okulların tatil edilmesi, sivillerin işlerine gitmesinin engellenmesi, su şebekelerinin hedef alınması ve sağlık ekiplerine yönelik müdahaleler kınandı.

Açıklamada, yapılanların "on binlerce Filistinlinin hayatını ve temel haklarını hedef alan tehlikeli bir tırmanış ve toplu cezalandırma" olduğu vurgulandı.

Abluka nedeniyle onlarca Filistinli geceyi araçlarında geçirmek zorunda kaldı

Öte yandan, AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İsrail güçleri ana cadde ve mahallelerde yoğun şekilde konuşlanırken, Şufat Mülteci Kampı'ndaki kontrol noktasında sıkı askeri tedbirler göze çarptı.

Askerler bazı durumlarda vatandaşların bölgeye girişine izin verirken, çıkışlar tamamen engellendi.

Abluka nedeniyle evlerine ulaşamayan onlarca Filistinli geceyi araçlarında geçirmek zorunda kalırken, yolların kapatılması sonucu bölgeye dışarıdan gelen siviller de mahsur kaldı.

İsrail ordusu, dün yaptığı açıklamada, "terörist unsurların faaliyetlerini engelleme" amacıyla süresini belirtmediği Anata ve Şufat'ta bir operasyon başlattığını ileri sürmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Doğu Kudüs'te 100 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

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