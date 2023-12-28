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İsrail, Doğu Kudüs'te 1839 Yasa Dışı Konut İnşası İçin İhale Açtı - Son Dakika
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İsrail, Doğu Kudüs'te 1839 Yasa Dışı Konut İnşası İçin İhale Açtı

İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 1839 yasa dışı yeni konut inşası için ihale açtığı bildirildi. İsrailli sivil toplum kuruluşu Ir Amim'den yapılan açıklamaya göre, Tel Aviv yönetimi, Kudüs'ün farklı bölgelerinde toplamda 1839 konut inşası için üç ihale düzenledi. Bu adımın, Doğu Kudüs'teki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini genişletme politikasının bir parçası olduğu ve uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi.

İsrail, Doğu Kudüs\'te 1839 Yasa Dışı Konut İnşası İçin İhale Açtı
28.12.2023 - 17:03,
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İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 1839 yasa dışı yeni konut inşası için ihale açtığı bildirildi.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Ir Amim'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tel Aviv yönetimi, Doğu Kudüs'te 1839 konut inşası için 25 Aralık'ta üç ihale açtı.

Buna göre Kudüs'teki Scopus Dağı'nda 500, kentin kuzeyindeki Fransız Tepesi'nde 1039, Doğu Kudüs'ün güneyindeki yasa dışı Doğu Talpiot Yahudi yerleşim biriminde de 300 konut inşa edilecek.

Açıklamada, söz konusu adımın Gazze savaşının başladığı 7 Ekim'den bu yana Doğu Kudüs'teki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini genişletme dalgasının bir parçası olduğu ve hükümetin mevcut durumu istismar ettiği kaydedildi.

İsrail'de aşırı sağcı partilerin koalisyonuyla oluşturulan Binyamin Netanyahu hükümeti, yönetime geldiği günden bu yana işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı Yahudi yerleşim inşasına hız veriyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'teki hakimiyeti ve burada inşa ettiği Yahudi yerleşim birimleri uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: AA
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