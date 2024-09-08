İsrail, Filistinli Ailenin Evini Yıktırdı

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İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli bir aileyi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle evini kendi elleriyle yıkmaya mecbur etti.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail makamları, Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Beyt Hanina beldesinde Filistinli ailenin oturduğu bir ev için "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verdi.

Evi için yıkım kararı verilen Filistinli Raid er-Rahmi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail makamlarının kendilerine "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle bugün evlerini yıkmaları gerektiğini aksi takdirde yarın yıkım masrafı olan 50 bin şekel (yaklaşık 13 bin 500 dolar) alınarak yıkımın gerçekleştirileceğini ilettiğini aktardı.

Yıkım bedelini karşılama imkanları olmadığı için evi kendilerinin yıkmak zorunda kaldığını ifade eden Rahmi, İsrail'in "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle 2007 ve 2010 yılında da iki kez evini yıktırdığını, ruhsat çıkarmak için çok çaba sarf ettiğini ancak İsrail makamlarından hiçbir cevap alamadıklarını kaydetti.

Duruma tepki gösteren Rahmi, "Elhamdülillah.. Bu benim ve tüm Filistinlilerin durumu. Nereye gideceğimizi artık bilmiyoruz. Evimizi yıksalar da toprağımızı terk etmeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve yapılan başvuruların tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

Filistinli kaynaklar, 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını belirtiyor.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağının olmadığını vurgulayan Filistinliler, bunu "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" şeklinde değerlendiriyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Filistinliler, İsrail makamlarının yıkım işlemini gerçekleştirmesi halinde kendilerine dayattığı masrafları ödeyemedikleri için evlerini kendi elleriyle yıkmak zorunda kalıyorlar.