Filistinli Evi 'Ruhsatsız' Nedeniyle Yıkıldı - Son Dakika
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Filistinli Evi 'Ruhsatsız' Nedeniyle Yıkıldı

İsrail'e bağlı belediye ekipleri, Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı. İsrail güçleri, evde oturan 6 Filistinliyi de zorla dışarı çıkardı.

09.09.2024 10:46
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İsrail'e bağlı belediye ekipleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait bir evi yıktı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, çok sayıda İsrail polisinin eşlik ettiği belediye ekipleri, Doğu Kudüs'ün Hazma beldesindeki El-Beyadir bölgesinde Filistinli Abdussemi Subeyh'in iki katlı evini "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle buldozerle yerle bir etti.

İsrail güçleri, yıkımdan önce evde oturan 6 Filistinliyi de zorla dışarı çıkardı.

Filistin, İsrail ve uluslararası insan hakları kurumları Tel Aviv yönetiminin, Doğu Kudüs'teki Filistinli nüfusunu azaltmak amacıyla şehirde az sayıda inşaata ruhsat verdiğini belirtiyor.

Söz konusu kurumlar ayrıca Doğu Kudüs'teki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere verilen inşaat ruhsatlarında ise ciddi artış yaşandığına dikkati çekiyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

Kaynak: AA

Doğu Kudüs, Filistin, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

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