İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinli'nin Evini Zorla Yıktı

İsrail makamları, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Filistinliye kendi evini zorla yıktırdı.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail makamları Doğu Kudüs'ün Cebel el-Mukebber beldesinde "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle Edhem Bisam Uveysat isimli Filistinlinin evi için yıkım kararı çıkardı.

Filistinli Uveysat, İsrail makamlarının yıkımı gerçekleştirmesi halinde yüksek cezalar ödememek için 2019'dan bu yana ikamet ettiği yaklaşık 50 metrekarelik evini yıkmak zorunda kaldı.

İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin verilerine göre, İsrail askerlerinin 2025'in ilk yarısında Batı Şeria'da 588 tesisi yıktığı, bu yıkımlar nedeniyle 411'i çocuk, 843 kişinin zarar gördüğü aktarıldı.