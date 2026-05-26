İsrail, Doğu Zavtar'ı İşgal Etti

26.05.2026 15:55
İsrail ordusu, Doğu Zavtar beldesini işgal ederken Hizbullah karşı saldırılarda bulundu.

Lübnan'ın güneyinde çok sayıda beldeyi işgal eden İsrail ordusuna bağlı bir birliğin, Litani Nehri'nin kuzeyinde bulunan Doğu Zavtar beldesine girdiği belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri yoğun hava saldırıları ve topçu atışlarının ardından Nebatiye kentine bağlı Doğu Zavtar beldesini işgal etti.

Hizbullah ise Nebatiye kent merkezine yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunan belde ve çevresinde İsrail hedeflerine bir dizi saldırı düzenlediğini açıkladı.

Açıklamada, saat 09.45'te beldedeki dere yatağı çevresinde bulunan İsrail askerleri ve araçlarının roketlerle hedef alındığı, saat 07.00'de ise aynı bölgeye topçu atışları gerçekleştirildiği ifade edildi.

Hizbullah ayrıca, sabaha karşı yoğun hava ve topçu desteği altında beldeye ilerleyen İsrail güçleriyle çatışmaya girdiklerini ve saat 08.45'te bir Merkava tankını imha ettiklerini ileri sürdü.

İsrail ordusu, öğle saatlerinde ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kenti için saldırı tehdidinde bulunarak, halktan evlerini terk etmelerini ve Zehrani Nehri'nin kuzeyine göç etmelerini istemişti.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı hava ve kara saldırılarının ardından ülkenin güneyindeki onlarca beldeyi işgal etmiş ve sınır hattında "sarı hat" adıyla tampon bölge oluşturduğunu duyurmuştu.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün akşam saatlerinde orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatı vermişiti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 185 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah da ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

