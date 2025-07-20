İsrail Dürzilere Yardım Ulaştırdı - Son Dakika
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İsrail Dürzilere Yardım Ulaştırdı

20.07.2025 22:04
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İsrail, Süveyda'daki Dürzilere insani yardım gönderdi, çatışmalar devam ediyor.

İsrail'in, 13 Temmuz'dan itibaren şiddetli çatışmalara sahne olan Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da yaşayan Dürzilere insani yardım ulaştırdığı ileri sürüldü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, insani yardım, ABD ile koordinasyon içinde ve ABD'nin haber vermesiyle Suriye yönetiminin bilgisi dahilinde ulaştırıldı.

İsrail'in Süveyda'daki Dürzilere ulaştırdığı insani yardımın acil tıbbi yardım ekipmanları içerdiği iddia edilirken, bunların Suriye topraklarına naklinin gece boyunca sürdüğü belirtildi.

Yardım kararının cumartesi günü düzenlenen özel bir toplantıda alındığı ve İsrail'in ek malzeme göndermeyi planladığı ifade edildi.

Kararın detayları ve nasıl uygulandığına ilişkin bilgi vermenin henüz mümkün olmadığı ileri sürülen haberde, İsrail Sağlık Bakanı Uriel Menachem Buso'nun bu kapsamda görüşmeler yaptığı kaydedildi.

Dürzilerin yardım kutularını düzenlediği anların görüntüleri sosyal medyaya yansıdı.

?Süveyda'daki çatışmalar

Süveyda'da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri pusuya düşürüldü.

Büyüyen çatışmalar ateşkesle durduruldu. Ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozdu.

İsrail ordusu, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Suriye ordusu Süveyda'dan çekilirken, Hecri grubu Bedevi aileleri yerinden etmeye ve infazlara başladı. Dışardan binlerce aşiret savaşçısı, Bedevi Araplara desteğe geldi.

Suriye yönetimi, 19 Temmuz'da yeniden güvenlik güçlerini Süveyda'ya konuşlandırmaya başladı, Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağladı.

13 Temmuz'dan bu yana silahlı ya da sivil yüzlerce kişinin öldüğü, hatta sayının daha da yüksek olabileceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Dürzilere Yardım Ulaştırdı - Son Dakika

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