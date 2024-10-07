İsrail'e 4 Roket Fırlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'e 4 Roket Fırlatıldı

İsrail\'e 4 Roket Fırlatıldı

Gazze'den sınır bölgesine 4 roket atıldı; 3'ü imha edildi, biri açık alana düştü.

07.10.2024 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden sınırdaki bölgelere doğru 4 roket fırlatıldığını belirtti.

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden sınırdaki bölgelere 4 roket fırlatıldığını, roketlerden 3'ü imha edilirken birinin açık alana düştüğünü duyurdu.

Ordu, söz konusu bölgelerde uyarı sirenlerinin çaldığını aktardı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada da Gazze Şeridi'nin güney sınırında bulunan İsrail'e ait askeri mevzilerin roketlerle hedef alındığı bildirildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 870 kişi öldü, 97 bin 166 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 347'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 728 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 742 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'e 4 Roket Fırlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:38 İsrail, Gazze’yi Hayalet Bölgeye Çevirdi: On Binlerce Filistinli Hayatını Kaybetti İsrail, Gazze'yi Hayalet Bölgeye Çevirdi: On Binlerce Filistinli Hayatını Kaybetti
09:18 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet’ten 81 ilde “incel“ alarmı Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde "incel" alarmı
08:44 19 yaşındaki caninin babası: İkbal Uzuner’in annesi eşimi arayıp ’Oğlun kızımın beynini yıkadı, intihar edecekler’ demiş 19 yaşındaki caninin babası: İkbal Uzuner'in annesi eşimi arayıp 'Oğlun kızımın beynini yıkadı, intihar edecekler' demiş
08:11 İstanbul’daki ünlü börekçide kıyma yerine sakatat-baş eti ve hayvan taşlığı kullanıldığı ortaya çıktı İstanbul'daki ünlü börekçide kıyma yerine sakatat-baş eti ve hayvan taşlığı kullanıldığı ortaya çıktı
07:35 Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinde kaybettikleri şehirden özür diledi Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinde kaybettikleri şehirden özür diledi
21:04 Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
20:51 Galatasaray, konuk ettiği Alanyaspor’u 1-0 mağlup etti Galatasaray, konuk ettiği Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti
20:32 Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler
20:15 Ciro Immobile, yıllar sonra Süper Lig’de bir ilke imza attı Ciro Immobile, yıllar sonra Süper Lig'de bir ilke imza attı
19:51 Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu sahayı acı içinde terk etti Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu sahayı acı içinde terk etti
19:50 İran’dan dikkat çeken karar: Tüm kısıtlamaları kaldırdık İran'dan dikkat çeken karar: Tüm kısıtlamaları kaldırdık
18:58 İzmir’deki korkunç görüntüler sonrası valilikten gelen açıklama ’Bugüne kadar neredeydiniz’ dedirtti İzmir'deki korkunç görüntüler sonrası valilikten gelen açıklama 'Bugüne kadar neredeydiniz' dedirtti
18:22 Samsunspor, Adana Demirspor’u deplasmanda 3-1 mağlup etti Samsunspor, Adana Demirspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti
18:12 İzmir’de tüyler ürperten görüntü Parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti İzmir'de tüyler ürperten görüntü! Parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 10:19:27. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail'e 4 Roket Fırlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement