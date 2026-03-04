İsrail'e Eş Zamanlı Misilleme

İran ve Hizbullah'ın eş zamanlı misillemesinin ardından başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok yerinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan misilleme saldırısının tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Açıklamada halka, bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalmaları çağrısı yapılırken İsrail genelinde alarmlar devreye girdi.

İsrail basınındaki haberlerde ise Hizbullah'ın roket saldırısı düzenlediği bildirildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasının ardından Lübnan Hizbullah'ı ile İran'ın ilk kez eş zamanlı misilleme yaptığına dikkati çekti.