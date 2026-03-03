İsrail'e Eş Zamanlı Saldırılar - Son Dakika
İsrail'e Eş Zamanlı Saldırılar

03.03.2026 02:51
Lübnan'daki Hizbullah ve İran, İsrail'e misilleme saldırıları düzenledi, alarmsistemleri devreye girdi.

Lübnan'daki Hizbullah ve İran, İsrail'e eş zamanlı misilleme saldırıları düzenledi.

İsrail'in İran ve Lübnan'a yönelik saldırıları gün boyunca devam etti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'in çeşitli bölgelerine doğru ateşlenen füzeler tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada, alarmların devreye girdiği, cep telefonlarına önlem amaçlı talimatların gönderildiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı bildirildi.

AA Kudüs muhabiri de İsrail'in kuzeyi ve merkez bölgesi ile işgal altındaki Filistin topraklarında alarmların devreye girdiğini, yine işgal altındaki Doğu Kudüs semalarından güçlü patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

Öte yandan, İran ile eş zamanlı olarak Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in kuzeyine roket saldırıları düzenledi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, Lübnan'dan en az 10 roketin fırlatıldığı ileri sürüldü.

Haberde, Tel Aviv yakınlarındaki Bnei Brak'ta bir önleyici füze parçasının yola düştüğü aktarıldı.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail saldırganlığının, suikastların ve yıkımın bu şekilde devam edemeyeceği belirtilerek, sona ermesi gerektiği vurgulandı.

İsrail ordusundan Hizbullah tarafından atılan roketlere ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, Beyrut'ta Hizbullah'a ait komuta merkezi ve silah depoları olduğu öne sürülen noktalara yönelik saldırı başlatıldığı duyuruldu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

