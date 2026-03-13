İsrail'e İran'dan Füze Saldırısı! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'e İran'dan Füze Saldırısı!

13.03.2026 19:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran füze saldırısı sonrası Tel Aviv'de sirenler çaldı, halk sığınaklara girmesi istendi.

TEL İran'dan yeni füze saldırısı başlatıldığının duyurulmasının ardından başkent Tel Aviv dahil İsrail'in orta kesiminde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan atılan füzeleri önlemek için devrede olduğu bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları atıldığına dikkat çekilen açıklamada, halktan ikinci bir duyuruya kadar sığınaklardan çıkmamaları istendi.

İran misillemesi nedeniyle başkent Tel Aviv dahil olmak üzere İsrail'in merkezinde sirenlerin uzun süre çaldığı duyuldu.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail'in orta kesimindeki Holon, Bat Yam ve Yehud bölgelerinde şarapnel parçalarının düştüğü aktarıldı.

Kanal 12 televizyonunun haberinde ise Holon bölgesinde açık bir alana düşen şarapnel parçaları nedeniyle yangın çıktığı belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada ise ilk belirlemelere göre füze saldırısında ölen veya yaralanan olmadığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Acil Durum, Orta Doğu, Tel Aviv, Güvenlik, Savunma, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'e İran'dan Füze Saldırısı! - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 20:27:37. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'e İran'dan Füze Saldırısı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.