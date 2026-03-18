İsrail'e İran'dan Füze Saldırısı

TEL İran'dan yeni füze saldırısı başlatıldığının duyurulmasının ardından, başta Tel Aviv olmak üzere bir çok kentte sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenen füzelerin hava savunma sistemlerince önlenmeye çalışıldığı belirtildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, füzelerin önlenmesi esnasında ortaya çıkan şarapnel parçaları dahil ülkenin orta kesimindeki Gush Dan, Ramat Gan ve Petah Tikva bölgelerinde düşüş kaydedildiğini aktardı.

İran'ın sabah saatlerinden bu yana bugün gerçekleştirdiği 4'üncü misilleme olduğu aktarılan haberde, çok başlıklı füze nedeniyle araçlar ve bazı evlerin hasar aldığı kaydedildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, İran'ın son misillemesinde ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı duyuruldu.