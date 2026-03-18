İsrail'e İran'dan Füze Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.03.2026 17:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın füze saldırısı sonrası İsrail'de sirenler çaldı, hava savunma önlem aldı.

TEL İran'dan yeni füze saldırısı başlatıldığının duyurulmasının ardından, başta Tel Aviv olmak üzere bir çok kentte sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenen füzelerin hava savunma sistemlerince önlenmeye çalışıldığı belirtildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, füzelerin önlenmesi esnasında ortaya çıkan şarapnel parçaları dahil ülkenin orta kesimindeki Gush Dan, Ramat Gan ve Petah Tikva bölgelerinde düşüş kaydedildiğini aktardı.

İran'ın sabah saatlerinden bu yana bugün gerçekleştirdiği 4'üncü misilleme olduğu aktarılan haberde, çok başlıklı füze nedeniyle araçlar ve bazı evlerin hasar aldığı kaydedildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, İran'ın son misillemesinde ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı duyuruldu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Tel Aviv, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 18:07:48. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.