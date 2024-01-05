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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden Kiryat Şimona'ya 3 füze atıldığını açıkladı - Son Dakika
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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden Kiryat Şimona'ya 3 füze atıldığını açıkladı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden Kiryat Şimona kentine 3 füze atıldığını açıkladı. Saldırıda can kaybı ve yaralanma olmazken, bir füze Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildi. Saldırının kim tarafından düzenlendiği ise henüz bilinmiyor.

İsrail ordusu, Lübnan\'ın güneyinden Kiryat Şimona\'ya 3 füze atıldığını açıkladı
05.01.2024 - 20:27,  Güncelleme: 20:31
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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden Kiryat Şimona kentine 3 füze atıldığını açıkladı.

Haber, İsrail ordusunun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu.

Lübnan'ın güneyinden Kiryat Şimona'ya 3 füze atıldığı, birinin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği, ikisinin boş araziye düştüğü belirtildi.

İsrail Kanal 12 televizyonunda da kentte ve bazı çevre bölgelerde sirenlerin çaldığı ifade edilirken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı aktarıldı.

Açıklamada saldırının kim tarafından düzenlendiğine ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana karşılıklı saldırılar düzenleniyor.

İki taraf arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 147 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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