İsrail Eğitim Bakanı, Lübnan\'ın güneyindeki kişilerin sürülmesi için savaş çağrısı yaptı

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İsrail Eğitim Bakanı Yoav Kisch, Hizbullah'ın yanı sıra Lübnan'ın güneyinde ikamet eden kişilerin Litani nehrinin kuzeyine "sürülmesi için" savaş başlatmaları gerektiğini savundu.

İsrail ordu radyosuna konuşan Kisch, İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lübnan'a saldırı çağrısı yapan Kisch, Hizbullah'ın yanı sıra bölge halkının da ülkenin güneyinden Litani nehrinin kuzeyine zorla sürülmesini istedi.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'dan kabineye giren Kisch, Gazze Şeridi'ndeki saldırılara rağmen İsrail ordusunun Lübnan'da da savaşmak için yeterli askeri olduğunu ileri sürdü.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2024'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.