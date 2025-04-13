İsrail, El-Ehli Hastanesi'ni Bombaladı

İsrail ordusu, Gazze kentinde tam kapasiteyle hizmet veren tek hastane olan El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombaladığını itiraf etti.

Ordudan yapılan açıklamada, hava saldırısıyla hedef alınan El-Ehli Baptist Hastanesi'nin içinde Hamas'a ait bir "komuta ve kontrol merkezi" bulunduğunu öne sürüldü.

İsrail'in düzenlediği hava saldırısında hastanenin kabul ve acil servis binası 2 füzeyle hedef alınarak tamamen yıkılırken, cerrahi operasyon binası ve yoğun bakım hastaları için kurulan tıbbi oksijen üretim istasyonu da vurulmuştu.

Saldırı nedeniyle çok sayıda hasta ve yaralı hastanenin dışında sokaklarda yatıyor.

Zor şartlarda dışarıya taşınan hasta ve yaralılar arasında durumu kritik olan onlarca kişi bulunuyor.

İsrail, Gazze Şeridi'nde sivillerin sığındığı veya tedavi gördüğü hastanelere saldırmak için çeşitli bahaneler öne sürüyor.

İsrail'in hastaneye daha önceki saldırısında 500'ün üzerinde sivil ölmüştü

Gazze'nin en eski hastanesi olarak bilinen El-Ehli Baptist Hastanesi'ne 17 Ekim 2023'te düzenlenen İsrail hava saldırısı can kaybının en yüksek olduğu saldırılardan biri olarak kayıtlara geçmişti.

El-Ehli Baptist Hastanesi'ne sığınan veya tedavi gören çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 500'ün üzerinde Filistinli saldırıda yaşamını yitirmişti.