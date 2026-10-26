İsrail El Halil'de 2 binden fazla Filistinliyi yerinden etti, BM Komiseri Türk uyardı - Son Dakika
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İsrail El Halil'de 2 binden fazla Filistinliyi yerinden etti, BM Komiseri Türk uyardı

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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in 23 Ekim'den bu yana El Halil'de 2 binden fazla Filistinliyi zorla yerinden ettiğini açıkladı. Türk'e göre abluka birçok kişiyi evlerine ve yakın çevresine hapsediyor; toplu cezalandırma uluslararası hukukun ciddi ihlali.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentinde 2 binden fazla Filistinliyi zorla yerinden ettiğini bildirerek, "İsrail'in uyguladığı abluka, birçok kişiyi evlerine ve yakın çevrelerine hapsediyor." ifadesini kullandı.

Türk, İsrail ordusunun Batı Şeria'daki saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in, 23 Ekim'den bu yana Batı Şeria'daki El Halil kentinde gerçekleştirdiği "saldırgan operasyonlarda" 2 binden fazla Filistinlinin zorla yerinden edilmesine, evlerin ve ticari mülklerin yıkılmasına ve sakinlerin serbestçe hareket etmelerinin engellenmesine yol açtığını kaydeden Türk, alınan kapsamlı önlemlerin, gereksiz ve orantısız güç kullanımına ilişkin ciddi endişeleri artırdığını ve bunun sona ermesi gerektiğini belirtti.

Türk, "İsrail'in uyguladığı abluka, birçok kişiyi evlerine ve yakın çevrelerine hapsediyor. İsrail hükümetinin üst düzey yetkililerinin açıklamaları, uygulanan önlemlerin cezalandırıcı nitelikte olduğunu ve korku salmak için tasarlandığını gösteriyor. Bu kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Yerinden edilenlerin evlerine dönmelerine izin verilmesi gerektiğinin altını çizen Türk, İsrail'in, yasa dışı tahliyeler ve yıkımlar nedeniyle yerinden edilenlere tazminat ve onarım sağlaması gerektiğine işaret etti.

Türk, "Toplu cezalandırma, uluslararası hukukun ciddi bir ihlalidir. Tüm mahallelerin boşaltılması ve yok edilmesi tehditleri de, etnik temizlik konusunda ciddi endişeleri artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

El Halil'de kontrol noktasında çatışma

El Halil'deki askeri saldırı ve kuşatma, kentin kuzeybatı girişindeki Ferş el-Heva bölgesinde 23 Ekim'de bir İsrail kontrol noktasında yaşanan silahlı saldırının ardından başladı.

İsrail kaynaklarına göre, saldırıda 2 İsrail askeri öldü, 3 asker yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 Filistinli de İsrail ordusu tarafından öldürüldü.

Saldırı sonrasında İsrail ordusu, El Halil'de 2 binin üzerinde Filistinliyi evlerinden zorla çıkardı, konut ve iş yerlerini yıktı, kentin giriş ve çıkışlarını kapatarak günlük yaşamı felce uğrattı.

Kaynak: AA
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