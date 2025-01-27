İsrail El Halil'de 20 Filistinliyi Gözaltına Aldı

Güncel

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde 20 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri, işgal altındaki El Halil kentinin kuzeyindeki Beyt Emir beldesinde çok sayıda mahalleye baskın düzenledi.

İsrail güçlerinin, evlere baskın sırasında Filistinlilere ait eşyalara zarar verdiği ifade edilirken, 4'ü 18 yaş altında, 20 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki bölgede bu dönemde İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 878 Filistinli hayatını kaybetti.