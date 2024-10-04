İsrail, El-Halil'de 35 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
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İsrail, El-Halil'de 35 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın El-Halil kentinde düzenlediği baskında 35 Filistinliyi gözaltına aldı.

04.10.2024 13:51
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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinin Beyt Emir beldesine düzenledikleri baskında 35 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin El-Halil kentinin Beyt Emir beldesinde şu ana kadar 35 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin gözaltına alınanların bazılarını soruşturmaya tabi tuttuktan sonra serbest bıraktığı kaydedildi.

Filistinli aktivist Muhammed Ayan Avad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin sabah saatlerinde beldenin birçok mahallesine baskın düzenlediğini, onlarca evde arama yaptığını söyledi.

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 11 bini 100'ü aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 741 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, El-Halil'de 35 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika

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