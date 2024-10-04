İsrail, El Halil'de Cuma Namazını Engelledi - Son Dakika
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İsrail, El Halil'de Cuma Namazını Engelledi

İsrail askerleri, yüzlerce Filistinlinin Harem-i İbrahim Camisi'nde cuma namazı kılmasını engelledi.

04.10.2024 17:20
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İsrail askerleri yüzlerce Filistinlinin işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisinde cuma namazı kılmasına engel oldu.

Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Gassan er-Recebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin az sayıda Filistinlinin camide cuma namazı kılmasına izin verdiğini söyledi.

İsrail askerlerinin, cuma namazı sırasında caminin kapılarını ve camiye giden askeri kontrol noktalarını kapattığını kaydeden Recebi, "Dolayısıyla yüzlerce Filistinli, camiyi çevreleyen kapılarda ve kontrol noktalarında namaz kılmak zorunda kaldı. Durum son derece zor ve karmaşık. İsrail'in provokasyon ve saldırılar kapsamında Filistinli Müslümanların cami içinde ibadetlerini hedef alan işgal politikası izlediği açıktır." ifadelerini kullandı.

Recebi, birçok Müslümanın camide sabah namazını kılmasının da engellendiğine dikkati çekti.

Harem-i İbrahim Camisi'ne yönelik ihlaller

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi olarak kabul edilen El Halilkentindeki Harem-i İbrahim, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami kabul ediliyor.

Caminin altında yer alan mağarada Hazreti İbrahimve eşinin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarları bulunuyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Caminin bölünmesinin ardından, Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalmış, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmıştı.

Bölünmüş kısımlar yılda onar gün karşılıklı olarak Müslüman ve Yahudi ziyaretçilere açılıyor. Buna göre, Yahudilerin dini bayramlarında cami olan kısım Yahudilere, Müslümanların dini bayramlarında da sinagog kısmı Müslümanlara tahsis ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, El Halil'de Cuma Namazını Engelledi - Son Dakika

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